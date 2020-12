Cs, PP y Vox votan contra mesa que propone Más Madrid para aclarar "cúmulo de irregularidades" de parking del Niño Jesús

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cs, PP y Vox votaron en el Pleno de Retiro celebrado en la tarde de este miércoles contra la mesa que proponía Más Madrid, apoyada por el PSOE, para aclarar el "cúmulo de irregularidades" del parking del Hospital Niño Jesús, una infraestructura a cargo de la consejería de Sanidad y del centro sanitario mediante una concesión a 40 años, de cuatro plantas y 808 plazas a metros del pulmón verde del centro de la ciudad.

Más Madrid instaba a que la Junta de Retiro o el órgano que se considerara competente convocara a la mayor brevedad posible una mesa informativa en la que debería invitarse a entidades vecinales, grupos políticos y al Foro Local para dar cuenta de los efectos que tiene el proyecto de ampliación y el nuevo aparcamiento en el Hospital Niño Jesús a nivel medioambiental y de movilidad.

La mesa se presentaba como el recurso para dar luz a un proyecto marcado por la "opacidad", en palabras en el Pleno del concejal de Retiro de Más Madrid, Nacho Murgui, falta de transparencia que dijo haberse visto acentuada tras la comparecencia del director general de Infraestructuras Sanitarias, Alejo Miranda, en la comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid el pasado 2 de diciembre, a petición de Más Madrid.

El edil, apoyándose en informaciones en prensa, puso de relieve en el Pleno los "desfases entre presupuestos", de los 111,5 millones del informe firmado por el gerente a los 113 millones que aparecen colgados en el Portal de Contratación. También llamó la atención sobre "la ausencia de permisos de Patrimonio", dado que el edificio del Niño Jesús es bien protegido desde 1995.

Murgui remarcó asimismo que "las cuantías que aparecen en el informe no se corresponde con lo que se refleja en el plan económico financiero colgado en portal de contratación", con 19,9 millones de euros frente a 21, y que "el interventor cuestiona la solvencia económica exigida a las empresas alertando de una solvencia escasa porque sólo se les ha pedido una acreditación de patrimonio de un millón de euros, que no es proporcional a los 21 que les costará las obras".

"El modelo previsto es un contrato de concesión administrativa, de modo que la empresa que se encargue de construir la ampliación del hospital y el parking asumirá íntegramente el presupuesto de la inversión, 21 millones, y a cambio podrá explotar económicamente el aparcamiento durante 40 años", indicó Murgui.

"¿SERÁ UNA OBRA RESCATADA POR EL DINERO DE TODOS LOS CONTRIBUYENTES?"

El edil de Más Madrid puso sobre la mesa las "numerosas dudas" que les surgen en torno a la obra. "¿Cómo se ha dimensionado el aparcamiento? ¿Cómo han calculado la rentabilidad del contrato y la viabilidad de explotar un aparcamiento durante 40 años en pleno corazón de Madrid? ¿No acabará siendo una más de las obras de infraestructuras rescatadas por el dinero de todos los contribuyentes? ¿Se han evaluado las afecciones al medio ambiente de la zona?", preguntaba.

"¿Estaba planificada la construcción del nuevo edificio o responde más a las necesidades de la consejería o a la necesidad de justificación del proyecto del parking? ¿Qué tiene que decir la Junta de Retiro ante este cúmulo de irregularidades?", enumeraba defendiendo la necesidad de una mesa que informe tanto a vecinos, asociaciones del distrito y a grupos políticos.

SESIÓN INFORMATIVA, QUE NO MESA, Y "EN EL MOMENTO OPORTUNO"

El concejal-presidente de Retiro, Santiago Saura (Cs), tumbó la propuesta de mesa informativa porque "no es competencia ni de esta Junta ni del Ayuntamiento", como tampoco lo es, según su argumentación, ni el aparcamiento ni la construcción del edificio del hospital, responsabilidad que le corresponde a la consejería y al Niño Jesús.

Propuso, a cambio, sugerir al director del hospital una sesión informativa "en el momento oportuno porque el proyecto no se ha iniciado", que informe a la vecindad sobre "características, alcance y plazos".

"En cuanto a la diferencia de criterio en el órgano de contratación, si ha habido deficiencias o errores que uno de los integrantes ha manifestado en su informe, se deberán resolver jurídicamente en el órgano. No me corresponde como concejal valorar esas posibles deficiencias o diferencias de criterio entre unos y otros miembros del órgano de contratación. Esto corresponde al ámbito de la Asamblea", sostuvo Saura.

Desde Más Madrid, Murgui defendió que "lo óptimo" hubiese sido que la mesa la impulsara la Junta porque, "aunque no sea su competencia, sí es de su incumbencia". "Con 800 plazas más de parking en su distrito, ¿cómo que no es de su competencia? Lo suyo sería que fueran ustedes los que informasen a los vecinos pero si no lo hacen ustedes ya lo haremos nosotros, no se preocupen", advirtió el edil de Más Más Madrid.

UN PROYECTO QUE ES UN "NEGOCIO" "SOBREDIMENSIONADO" Y "ENVENENADO"

El PSOE, a través de una de sus vocales vecinas, sostuvo que "hay mucho que aclarar sobre la adjudicación del contrato en el hospital", tanto a los grupos políticos como a los vecinos, porque "la ciudadanía tiene que ser informada de proyectos que cambian la fisonomía del barrio y del distrito".

"Este proyecto está sobredimensionado, no se ajusta a las necesidades de profesionales, de usuarios y vecinos. Es un proyecto envenenado que pretende hipotecar el futuro del hospital y del distrito con un macroparking de 808 plazas haciéndolo a espaldas de la ciudadanía", lanzó el PSOE, que recordó que un estudio ya señalaba que el hospital "sólo necesitaba 325 plazas" de las 808 ahora proyectadas.

Los socialistas ven en las 583 restantes "un negocio, puro y duro", con una previsión de beneficios de 113 millones. "¿Esto va de negocio o de hospital? ¿Es un regalo a no se sabe qué concesionario? Porque a cambio de este edificio de 21 millones, los concesionarios se van a llevar un negocio de 113 millones", argumentaban desde las filas del PSOE.

Y ante estas cifras le surgen preguntas como "por qué la Comunidad no se plantea construir este aparcamiento", que es un "negocio redondo para el concesionario dado que el mantenimiento recae en el hospital". "En todos nosotros y nosotras, que somos los que lo financiamos", apuntó.

El representante de Vox en Retiro basó su 'no' a la propuesta de mesa de Más Madrid porque no están de acuerdo "con la participación de las entidades vecinales y de los Foros Locales" aunque sí se mostraron a favor de que la Junta o el órgano competente informe sobre el proyecto de ampliación del aparcamiento del hospital "a la mayor brevedad posible".

"CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN" CON LA POLÍTICA DE PARKINGS EN RETIRO

Tras escuchar la postura de Cs, el concejal de Más Madrid Nacho Murgui lamentó la "ceremonia de la confusión" en lo que se refiere a la política de parkings en Retiro días después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, asegurara en una entrevista con Europa Press que el Ayuntamiento no llevará a cabo el parking previsto en la avenida Menéndez Pelayo, frente al parque del Retiro, porque con el del Niño Jesús "no será necesario nada más".

"Vinculaba la no construcción del parking en Menéndez Pelayo a la sí construcción del Niño Jesús, como si ambas cosas estuvieran vinculadas", lamentaba Murgui, que cargaba contra la "confusión política y administrativa" que alimentaba la postura que venía adoptando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuando afirmaba que no se desterraba la idea de construir un parking subterráneo en Menéndez Pelayo pero sí consideraba que es un proyecto que había que "replantear" en la mesa de los Acuerdos de la Villa.

El Pleno de Cibeles, como anteriormente pasó en el distrito, votó en contra del proyecto de parking, un rechazo manifestado por los votos de Más Madrid, PSOE y Ciudadanos, miembro del Gobierno. Vox se abstuvo y el PP se opuso a la idea de paralizar el proyecto.