Cs se queda solo en Cibeles al defender la gestación subrogada: "Dejemos disfrutar a las familias"

Villacís defiende que "una mujer no es un vientre" y que pueden decidir sobre gestación subrogada, que "no es violencia"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido el 'sí' de ninguno de los grupos municipales con representación en el Consistorio -PP, Más Madrid, PSOE y Vox-- para aprobar una moción en la que los 'naranjas' solicitaban instar al Gobierno de la Nación a "impulsar de manera inmediata una Ley de regulación de Gestación Subrogada".

Ha sido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha defendido esta iniciativa en el Pleno, donde ha expuesto que el modelo de gestación subrogada sería el modelo canadiense, esto es, una mujer mayor de 25 años, con situación económica estable, sin antecedentes, que haya gestado al menos un hijo.

"Hablamos de una mujer, esto es importante. Es una mujer, no un vientre. No estoy dispuesta a aceptar que se cosifique a la mujer. No se puede cobrar por una gestación subrogada, no hay alquiler porque no hay contraprestación", ha expuesto, para añadir a continuación que como madre de tres hijas nunca hablaría de un bebé como "un objeto".

"Si soy la que pare y decide, ninguno de ustedes son para decidir por mí. ¿Quiénes son ustedes para decidir por mí?", ha espetado. La vicealcaldesa ha pedido respeto para las mujeres que quieran gestar, ya que es "totalmente voluntario". "Les pido que dejemos disfrutar a las familias. No es una violencia", ha concluido.

Por su parte, la concejala de Vox en el Ayuntamiento Arantxa Cabello ha rechazado el "vender niños" que supone la gestación subrogada que ha defendido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en el Pleno de Cibeles, con una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a autorizar el cambio legislativo. La moción ha sido rechazada por todos los grupos menos Cs.

Tras seguir las palabras de Villacís en Cibeles, Cabello ha reprochado que le ha parecido estar "escuchando a la patronal de los vientres de alquiler" identificando a "los bebés como un producto, los clientes con personas pudientes y las máquinas de fabricar bebés son mujeres con pocos recursos".

Cabello, que se ha reivindicado como mujer y madre, ha lanzado a Villacís que las criaturas "no se generan para luego regalarlas o venderlas porque, al final, se venden niños". "Es una cuestión de dignidad humana", ha apostillado asegurando que Vox defiende "los derechos de la mujer porque la esclavitud afortunadamente hace mucho que acabó".

La concejala de Vox, portavoz de su formación en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ha insistido en que la gestación subrogada es "una cuestión de mercantilización burda de la mujer". "Somos personas", ha terminado.

LA IZQUIERDA REPROCHA PONER "PRECIO A ÚTEROS Y DESHUMANIZAR A MUJERES"

La concejala socialista Emilia Martínez ha rogado a Villacís que se centre en asuntos municipales porque a Cibeles "no se viene a competir contra el Gobierno ni contra su líder, Inés Arrimadas, a quien usurpa sus funciones en el Congreso".

La edil se ha referido así a que los 'naranjas' llevaron una moción a la Carrera de San Jerónimo sobre la gestación subrogada tanto en 2017 como en 2019. Tanto PP como Vox la rechazaron, igual que el PSOE.

Esta petición para legalizar los "vientres de alquiler" es "previsible y oportunista". También ha cargado contra este "nicho de mercado" que pasa por "comprar el cuerpo de una mujer".

En la misma línea ha ido la concejala de Más Madrid Carolina Pulido, que ha pedido a Villacís que sea "honesta y llame las cosas por su nombre, vientres de alquiler", que lo que hace es "poner precio a los úteros y deshumanizar a las mujeres y sus criaturas".

Pulido ha recordado a Cs que existen vías legales y sin conflictos éticos como la adopción, la fecundación asistida o el acogimiento. Las edil de Más Madrid ha remarcado además que ser padre o madre es "el deseo de una persona adulta, no un derecho". "No somos incubadoras ni vasijas", ha concluido.