CSIF acompañará el domingo en Ciudad Universitaria a los cerca de 20.000 aspirantes a 3.369 plazas de Enfermería

Archivo - Archivo.- Una persona realiza un examen - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CSIF Sanidad Madrid ha recordado este viernes que personal del sindicato estará presente el próximo domingo durante la realización del ejercicio de la fase de oposición para la categoría de Enfermería, al que prevé que se presenten 20.000 aspirantes para más de 3.300 plazas.

En concreto, los delegados de CSIF Sanidad Madrid estarán desde las 08.00 horas informando y asesorando a los opositores sobre el proceso, además de aclarar cualquier duda que puedan surgir, ha apuntado el sindicato en un comunicado.

El proceso, con un llamamiento único a las 9.30 horas, tendrá lugar en las Facultades de la Universidad Complutense del Campus de Moncloa y en la puerta de los centros.

En esta convocatoria de pruebas selectivas para personal estatutario fijo correspondiente al año 2025 hay 3.369 plazas, de las cuales, 3.133 son por el turno libre y 236, por el cupo de discapacidad, ha recordado el sindicato.

Ante este proceso selectivo, desde CSIF Sanidad Madrid han aconsejado a los opositores que acudan a las pruebas la necesidad de cerciorarse de la hora y lugar exacto del examen, así como acudir con tiempo suficiente.

También acudir con el DNI o pasaporte original (u otro documento oficial válido para acreditar su identidad) y llevar bolígrafo azul o negro, además de estar atentos a las indicaciones de los miembros del tribunal.