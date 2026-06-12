CSIF denuncia una agresión de un preso de Valdemoro a una funcionaria en Enfermería

Archivo - Exterior de la Cárcel de Valdemoro/Centro Penitenciario Madrid III, en Valdemoro (Madrid) a 6 de marzo de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado que el jueves un interno del Centro Penitenciario Madrid III de Valdemro agredió con un puñetazo en el pecho a una funcionaria de prisiones en el Departamento de Enfermería.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.25 horas, cuando la trabajadora ordenó al interno que pasara de un lado a otro atravesando una cancela de acceso. Según el sindicato, el preso hizo caso omiso a las indicaciones y comenzó a gritar en estado de nerviosismo.

En ese momento, y sin mediar palabra, el interno asestó un puñetazo a la funcionaria en la zona superior del pecho. Rápidamente acudieron otros funcionarios de servicio para reducir al interno y lograr que depusiera su actitud, según un comunicado de CSIF.

El Jefe de Servicios de la cárcel de Valdemoro solicitó que se valorara al interno por parte del médico, que no consideró conveniente trasladarlo de módulo y enviarlo a Aislamiento, por lo que actualmente sigue en Enfermería.

El sindicato ha denunciado que, tras lo ocurrido, la funcionaria "tiene que soportar después del incidente" que el interno siga en el Departamento de Enfermería "sin ningún tipo de consecuencia, quedando su comportamiento impune".