Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por una reyerta con armas blancas en Vallecas

Archivo - Agentes de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo anoche a cuatro personas, una de ellas menor de edad, por una supuesta reyerta con armas blancas de por medio en las inmediaciones de la plaza del Bulevar del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los hechos se produjeron sobre las 20 horas, cuando vecinos de la zona alertaron de que unas ocho personas estaban protagonizando una pelea. Cuando los agentes llegaron al lugar, los implicados huyeron de la zona, según informan fuentes policiales.

Tras realizar batidas por las calles aledañas, los agentes localizaron a cuatro de los implicados, a los que se les incautó un machete de grandes dimensiones y se les detuvo por un posible delito de riña tumultuaria.

Los detenidos mayores de edad son de 19 y 20 años y tienen nacionalidad hondureña, venezolana y uno de ellos es español de origen dominicano. El menor de edad, por su parte, es también nacido en República Dominicana.