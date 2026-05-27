Cuatro detenidos por preparar la okupación de pisos en Chamberí al cambiar cerraduras y manipular contadores

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- como presuntos autores de un delito de usurpación de bienes inmuebles. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a cuatro personas --dos hombres y dos mujeres-- como presuntos autores de un delito de usurpación de bienes inmuebles en el distrito de Chamberí.

En concreto, el edificio está ubicado en la calle Alonso Cano, 68 del distrito de Chamberí. Los detenidos tenían ocho pisos preparados para ser 'okupados' tras cambiar los bombines de las puertas y manipular los contadores de la luz, ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional a Europa Press.

Los hechos ocurrieron el 10 de mayo cuando varios vecinos del edificio, del que aún había viviendas en fase de comercialización, se percataron de que personas ajenas a la urbanización habían accedido al recinto a través de una de las vallas de obra que delimitaban el bloque y que, además, llevaban consigo diferentes enseres.

Por todo ello, a través de la Sala CIMACC-091, fueron comisionados policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) que inmediatamente se personaron en el lugar.

Los agentes pudieron comprobar que el responsable que había facilitado el acceso al interior del bloque era la personada encargada de llevar a cabo la limpieza del edificio y del interior de algunos de los domicilios, ha señalado Policía Nacional en un comunicado.

Por todos estos hechos, se llevo a cabo su detención como presuntos autores de un delito de usurpación de bienes inmuebles y se llevó a cabo su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial.