Cuatro helicópteros y 14 dotaciones trabajan para controlar un incendio en Torrelodones

Incendio declarado este miércoles en Torrelodones - AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

Viviendas de la urbanización Las Marías han sido desalojadas por prevención a causa del humo

TORRELODONES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro helicópteros y catorce dotaciones terrestres de los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para sofocar un incendio declarado en el municipio de Torrelodones.

Según ha informado Emergencias 112 Madrid a Europa Press, el fuego se ha originado en torno a las 14.00 horas de este miércoles y afecta por el momento únicamente a la vegetación.

En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Almudena Negro, ha subrayado a través de la red social 'X' que por el momento hay cinco parcelas afectadas.

En este sentido, desde Emergencias 112 han apuntado que la rápida intervención ha impedido la afectación a viviendas cercanas de la urbanización Las Marías, desalojadas de manera preventiva a causa del humo.