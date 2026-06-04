Los cuatro recorridos del papamóvil por las calles de Madrid, oportunidad para los fieles de saludarle

Archivo.- El Papa León XIV saluda desde el papamovil - MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV realizará cuatro recorridos a bordo del papamóvil por algunas de las principales avenidas y calles de Madrid durante su visita a la ciudad, del 6 al 9 de junio, una oportunidad para los fieles y peregrinos de ver al Pontífice de cerca.

El Santo Padre aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas la mañana del sábado pero no será hasta entrada la tarde de ese día cuando se pueda ver por primera vez al papamóvil circulando por las calles de Madrid.

En concreto, el estreno tendrá lugar tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel (18 horas) para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

El Pontífice se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital, lo que facilitará ver al Papa desde la calle. El recorrido está previsto para las 20.30 horas, según ha indicado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado.

El segundo recorrido tendrá lugar en la jornada del domingo para el arranque de los actos organizados este día, que se iniciarán a las 10.00 horas con la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

En este caso, el papamóvil partirá a las 09.30 horas desde el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, para llegar a la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical. Así, desde Serrano se dirigirá a la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Colón, desde donde conectará con Cibeles.

La jornada del lunes, la más institucional de la visita papal, permitirá una ocasión doble de ver al Pontífice, con dos amplios recorridos por el centro de la capital, engalanado para la ocasión, con motivo de la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral (18.00 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19.00 horas).

En un primer momento, el Papa hará un recorrido por la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén para llegar hasta el Palacio Real, frente a la catedral.

Una vez terminado este acto, el Santo Padre volverá a recorrer las calles de Madrid a bordo del papamóvil, para dirigirse hasta el estadio Santiago Bernabéu, en el que será el trayecto más extenso de toda la visita apostólica, permitiendo que miles de personas puedan saludar al Papa en distintos puntos del centro de Madrid.

Este trayecto incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al Bernabéu.