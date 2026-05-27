Culpable de asesinato y lesiones psíquicas a su hija el militar que estranguló a su mujer en Vallecas

El militar acusado de estrangular a su mujer delante de sus hijos - EUROPA PRESS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable de un delito de asesinato y de lesiones psíquicas a uno de sus dos hijos al capitán del Ejército de Tierra que estranguló a su mujer el 25 de noviembre de 2023 en el domicilio familiar en el distrito de Puente de Vallecas y en presencia de sus pequeños de 2 y tres años.

En una vista pública, el tribunal de jurado ha hecho esta tarde pública la lectura del veredicto tras deliberar desde el pasado lunes cuando se le entregó el objeto del veredicto.

De este modo, se considera probado el asesinato al matarla sin capacidad de defensa, lo que implica alevosía, y que lesionó psicológicamente a su hija, quien entonces relató a los psicólogos que su padre había agarrado del cuello a su madre.

Además, el jurado popular considera probado que el acusado tenía las capacidades volitivas y cognitivas alteradas, lo que podría llevar al tribunal a aplicarle una atenuante o una eximente incompleta por alteración psicológica.

En su declaración, el acusado aseguró que hizo "una monstruosidad" al romperse cuando ésta le amenazó con una denuncia falsa de maltrato a su hijo, lamentando que haya destrozado la vida de sus pequeños y de dos familias.

"Fue una acción tan horripilante, era una monstruosidad. No sé cómo llegué a romperme y cómo no me fui de mi casa como había hecho en otras discusiones. Me arrepiento desde el momento en que soy consciente de lo que he hecho", dijo.

TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE

En el juicio, su defensa solicitó que se le aplique una eximente completa por alteración psicológica debido al supuesto Trastorno Depresivo Grave (TDG), lo que descartaron los psiquiatras que le evaluaron en prisión.

En la vista, peritos privados aportados por la defensa afirmaran que el militar sufría un "deterioro emocional" derivado de años de tensión acumulada, estrés y conflictos no resueltos. Los especialistas apuntaron a un cuadro ansioso-depresivo y a una posible pérdida de control desencadenada por una "provocación" final.

Frente a esta tesis, los psiquiatras de la prisión descartaron que el acusado padeciera una patología que afectara de forma significativa a sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para el procesado 27 años de prisión por un delito de asesinato con agravantes de parentesco y género, además de lesiones psíquicas a los dos hijos menores de la pareja.