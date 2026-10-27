Daniel Jiménez lanza su candidatura a las primarias de IU para el Ayuntamiento en 2027

Daniel Jiménez presenta su candidatura a las primarias de IU para volver al Ayuntamiento de Madrid- IU MADRID

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniel Jiménez Vaquerizo, periodista y coordinador de Izquierda Unida en Puente de Vallecas, ha presentado su candidatura a las primarias de Izquierda Unidad (IU) Madrid Ciudad para encabezar la lista de la organización en las elecciones al Ayuntamiento de la capital en 2027 bajo el lema 'Madrid, de nuevo'.

Jiménez lidera una candidatura plural, integrada por militantes de diferentes generaciones, trayectorias y asambleas de la capital, que propone abrir una nueva etapa política y organizativa en IU Madrid Ciudad.

En un comunicado, Jiménez ha señalado que la candidatura plantea recuperar la presencia de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y las Juntas municipales de Distrito, de las que permanece ausente desde 2019, "fortalecer las asambleas y recuperar la iniciativa política en los barrios".

"Madrid tiene una larga historia de lucha, organización popular y conquistas colectivas de la que Izquierda Unida ha sido parte fundamental. Esa historia es nuestro punto de partida para construir el futuro", ha reivindicado.

Un proyecto que ha contrapuesto a un modelo de ciudad del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida marcado, a su juicio, por "la especulación inmobiliaria, el deterioro de los servicios públicos y el abandono de los barrios". "No podemos resignarnos a una ciudad en la que la vivienda sea un privilegio y las desigualdades no dejen de crecer", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado que Madrid necesita un Ayuntamiento "al servicio de quienes viven y trabajan" en la ciudad, y no de quienes hacen "negocio con ella".

GLORIA CAVANNA Y MAURICIO VALIENTE

En la lista Jiménez está acompañado por Alba Agraz, politóloga y economista vinculada al feminismo, los derechos laborales y la protección internacional, y Jon Bakaikoa, arquitecto, trabajador del Ministerio de Vivienda y responsable federal del Área de Modelo Urbano de IU.

La candidatura la cierran Gloria Cavanna, histórica activista del movimiento vecinal madrileño, y Mauricio Valiente, actual director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), exdiputado autonómico y exconcejal y tercer teniente de alcalde de Madrid durante el Gobierno de Ahora Madrid (2015-2019).

Completan la candidatura Elena Quintana (Puente de Vallecas), Jorge Martínez (Moratalaz), Fátima Lasala (Vicálvaro), Javier Fernández (Centro), Martha Revelo (Retiro), Raúl Travé (Carabanchel), Silvia Peterkin (Tetuán), Raúl Tarjuelo (Ciudad Lineal), Blanca Escudero (Hortaleza) o Javier Moreno (Ciudad Lineal).

Una lista que según destacan combina "experiencia institucional, compromiso vecinal y renovación generacional". "Estas primarias no van solo de elegir a un grupo de personas. Van de decidir qué Izquierda Unida necesitamos para Madrid. Queremos una organización abierta, democrática y presente en las luchas de nuestros barrios, capaz de contribuir a una alternativa amplia de izquierdas para gobernar la ciudad", ha defendido Jiménez.

UNA TRAYECTORIA EN LOS BARRIOS DE MADRID

En su faceta como periodista, Jiménez ha cubierto la actualidad municipal en 'Madridiario', ha sido responsable de prensa de la Embajada de Bolivia en España y actualmente trabaja en comunicación política.

Militante de IU desde joven, ha desarrollado su actividad en Ciudad Lineal, Chamartín y Tetuán, especialmente en la defensa de los derechos LGTBIQ+. Actualmente coordina IU Puente de Vallecas y ocupa el puesto 13 de la candidatura del Frente Amplio al Congreso por Madrid.

La candidatura afronta ahora la recogida de avales, cuyo plazo finaliza este jueves, antes de las votaciones telemáticas del 4 al 6 de noviembre y la jornada presencial del 8 de noviembre.

Jiménez ha insistido en que el objetivo trasciende este proceso de primarias y ha defendido la necesidad de "recuperar una Izquierda Unida que vuelva a ser protagonista de la vida política de Madrid, que esté presente en cada barrio y que contribuya a construir una alternativa capaz de sacar a Almeida de Cibeles".

"Tenemos militancia, experiencia y un proyecto colectivo. Ahora toca volver para transformar Madrid", ha zanjado.