La compañía de danza Led Silhouette trae a Teatro de La Abadía su aclamada pieza Los perros, con Marcos Morau a la dirección - TEATRO LA ABADÍA

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía acogerá del 11 al 13 de diciembre 'Los perros', una pieza de danza contemporánea de la compañía Led Silhouette dirigida por Marcos Morau, Premio Nacional de Danza 2013, que reflexiona sobre la deshumanización de la sociedad actual y la capacidad del arte como forma de resistencia.

Según ha informado el teatro en un comunicado, el espectáculo podrá verse en la Sala José Luis Alonso y estará protagonizado por los bailarines Martxel Rodríguez y Jon López, integrantes de Led Silhouette, compañía reconocida con el Premio El Ojo Crítico de Danza en 2024.

La obra, que obtuvo el Premio de la Crítica Catalana a la Mejor Coreografía en 2023, combina una puesta en escena íntima con una banda sonora envolvente para abordar la necesidad de crear espacios de conexión entre diferentes generaciones

A través del movimiento, la repetición y la búsqueda de la catarsis, los bailarines recurren a su instinto animal para explorar cuestiones como la supervivencia, la rebeldía, la docilidad y la resistencia colectiva.

La propuesta presenta así la danza como una herramienta para combatir la deshumanización y encontrar sentido a la existencia en un contexto social cada vez más convulso.

DOS REFERENTES DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Fundada y dirigida por Martxel Rodríguez y Jon López, Led Silhouette tiene su sede en la localidad navarra de Lesaka. Ambos bailarines iniciaron en 2016 su trayectoria como creadores, en paralelo a su labor como intérpretes en la compañía La Veronal.

El colectivo reúne a artistas formados en diferentes disciplinas de la danza e influenciados por el arte contemporáneo, con proyectos que exploran las posibilidades expresivas del movimiento y la imagen.

Por su parte, Marcos Morau, fundador en 2005 de La Veronal, es uno de los creadores destacados de la escena contemporánea europea. Formado entre Barcelona y Nueva York en fotografía, movimiento y teatro, combina en sus trabajos la dirección, la coreografía y el diseño escénico, de vestuario e iluminación.

Sus creaciones han recorrido escenarios y festivales internacionales como el Théâtre National de Chaillot de París, la Bienal de Venecia, el Festival de Aviñón, Tanz Im August de Berlín, el Festival RomaEuropa, el SIDance Festival de Seúl o el Sadler's Wells de Londres.