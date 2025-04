Dávila espeta a Saiz que el Gobierno "no es el más indicado" para hablar de trato a migrantes al no tener un plan

La consejera de Asuntos Sociales defiende que "Madrid es una región acogedora"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha respondido a las acusaciones de este lunes de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, --que ha criticado al PP por "abrazar el racismo y la xenofobia"-- espetándole que "el Gobierno de España ahora no es el más indicado para hablar del trato que se da a las personas cuando (...) no tiene un plan para todas estas que siguen perdiendo la vida en el mar".

En declaraciones a los medios tras su visita a una residencia de Villanueva del Pardillo, Dávila ha reiterado que "la inacción del Gobierno" produce "una llegada masiva" de menores migrantes que "no permite trabajar adecuadamente bajo un modelo de integración en el que Madrid es ejemplo para toda España y para toda Europa".

"El Gobierno de España tiene a miles de personas hacinadas en dos campamentos en la Comunidad de Madrid, más de 1.500 personas en cada uno de esos campamentos, personas hacinadas y durmiendo entre bolsas de basura en el aeropuerto de Madrid-Barajas. No poniendo en marcha, por ejemplo, visados de control para que no entren menores no acompañados a nuestra región, ahí tampoco han hecho un adecuado control, con lo cual creo que no es el mejor momento para la ministra de Migraciones ponerse a hablar de esto", ha ampliado Dávila.

Además, ha repasado la situación judicial de algunos exmiembros del Gobierno central para justificar que "no es el mejor momento para la ministra de hablar de cómo se emplea el dinero público con la Comunidad de Madrid". "Creo que el Gobierno de España, ahora mismo, tal y como estamos conociendo los últimos hechos, con todo el entorno de Pedro Sánchez imputado por delitos de corrupción, ministros, su 'número 2' bajo una trama de prostitución, en fin, creo que no es el mejor momento", ha detallado.

Así, la consejera ha replicado que desde la Comunidad de Madrid llevan "año y medio" pidiendo a los ministerios que tienen competencias que soliciten "a Frontex y a Europa que colaboren en la protección de fronteras".

CIFRAS DE REPARTO EN CATALUÑA

Respecto a la menor cantidad de menores que previsiblemente se repartirán en Cataluña en comparación con la región madrileña, Dávila ha insistido en unos datos que ya esgrimió la semana pasada tras el Pleno de la Asamblea regional. "Cataluña tiene los datos publicados de plazas creadas en los últimos dos años y solo ha creado cinco y eso no parece un gran esfuerzo. La Comunidad de Madrid, sin embargo, ha creado 362 plazas en el mismo periodo de tiempo, desde que empezó esta crisis migratoria y consideramos que es un gran esfuerzo", ha apuntado.

Es por ello que ha respondido a la ministra Saiz que "se estudie los datos que están publicados". "Nosotros hemos certificado la atención de 2.442 a lo largo de 2024, que es el dato que nos pedía el Ministerio, y Cataluña ha certificado un dato similar", ha argüido Dávila.

Horas antes, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Saiz ha expresado que hay comunidades que "han hecho una clara dejación de funciones". "Cuando se conozcan las cifras, veremos que hay comunidades autónomas que sí que tenían una asunción importante de menores, y, por eso, serán las otras, las que hayan tenido menos, cuando se produzca el reparto, quienes tengan que tener, en primer lugar, esa asignación de menores", ha expuesto.