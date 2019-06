El decano del ICAM desliga a Vox de la extrema derecha europea y apoya que entre en gobierno si respeta "reglas"

Publicado 25/06/2019 14:25:25 CET

Confía en que el nuevo Gobierno regional mantenga la Consejería de Justicia

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha desvinculado hoy a Vox de "la extrema derecha europea" y se ha mostrado a favor de que entre en el Gobierno regional si permite "formar" el nuevo Ejecutivo autonómico y respete "las reglas del juego" sin decir "barbaridades" en materia de género.

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo sobre actualidad en el que Alonso ha recalcado que apoyará cualquier Gobierno en la Comunidad de Madrid siempre que sea "eficaz" y solucione los problemas de los ciudadanos, especialmente el de los abogados.

El decano quiere que el próximo Gobierno regional mantenga la Consejería de Justicia que creó el Ejecutivo de Ángel Garrido y con cuya consejera, Yolanda Ibarrola, mantenía muy buena sintonía. "Si se mantiene a la consejera fenomenal y si cambia, confiamos en que se siga la misma tónica", ha reseñado.

En cuanto a Vox, ha subrayado que si "permite que haya Gobierno", "tendrá que entrar". No obstante, ha recalcado seguidamente que tendrá que seguir "las reglas del juego" y no decir "barbaridades" en materia de género. "Si siguen esta línea, que no entren bajo ningún concepto", ha aseverado.

NO ES EXTREMA DERECHA EUROPEA

Asimismo, ha querido desvincular a Vox de la extrema derecha europea, ya que cree que el partido verde no pone en duda "la Unión Europea ni la aplicación de la Constitución".

"La extrema derecha no me gusta en absoluto ni tampoco la extrema izquierda. En Europa, se están tomando medidas que no las tiene Vox porque son absolutamente antieuropeístas. La extrema derecha en Francia y Holanda son partidos claramente antieuropeístas, cosa que no parece que sea Vox porque creo que no pone en duda la UE y la aplicación de la Constitución", ha reseñando.

Así, ha indicado que no está a favor de poner cordones sanitarios a unos y a otros. En su caso, solo se lo pondría a Bildu porque "ha estado vinculado con el terrorismo". "Si uno quiere la independencia, pues que la consiga por la vía adecuada", ha agregado.