Decenas de profesores se encierran en cuatro colegios de Fuenlabrada para volver a exigir "negociación" a Zarzalejo

Varias personas con pancartas durante una concentración por la huelga educativa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La manifestación se produce tras la unión ayer de los sindicatos universitarios a la huelga indefinida que lleva tres semanas en - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de profesores de cuatro centros educativos de Fuenlabrada, tres CEIP, el Ramón y Cajal, Carlos Cano, Dulce Chacón y el IES Carpe Diem, se han encerrado este viernes para volver a dar voz a sus reivindicaciones y exigir "negociación" a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Según ha informado a Europa Press uno de los docentes que participa en el encierro del CEIP Ramón y Cajal hay alrededor de 50 profesores y algunas familias.

Ha sido al final de una asamblea de zona que comenzó a las 18 horas cuando han iniciado el encierro con la intención de quedarse a pasar la noche. Además, este docente ha trasladado que en el CEIP Dulce Chacón hay encerradas hasta 150 personas.

Los profesores tienen la intención de pasar la noche porque, a su juicio, es una acción "bastante visible" para dar continuidad a la huelga indefinida que comenzaron el 14 de octubre. Consideran también que es "una buena forma" para presionar a la consejera y que se siente a "negociar".

Asimismo, este jueves se encerraron unos 40 profesores en el IES Numancia de Puente de Vallecas. Según ha relatado a Europa Press una de las profesoras que participó en el encierro, tenían la idea de quedarse toda la noche, pero sobre la 1.30 horas de la madrugada llegaron varios agentes de Policía Nacional a desalojarles.

Además de estos encierros, nueve miembros del comité de huelga se encerraron por la mañana de este jueves en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo y estudiar sus reivindicaciones.

En líneas generales, los profesores que afrontan estos días su cuarta semana de huelga, reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Además, exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial, entre otras reivindicaciones.