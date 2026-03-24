Defensor del Pueblo pide a la Comunidad medidas para evitar "excesivos retrasos" en el cobro del Bono de Alquiler Joven

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid agilizar la fiscalización del Bono de Alquiler Joven para evitar "excesivos retrasos" en el cobro de esta ayuda, dotando para ello a la Intervención Delegada de recursos técnicos y de personal suficiente.

Así lo recoge el Informe Anual de la oficina presidida por Ángel Gabilondo entregada este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Según señala en el mismo, las quejas referidas a problemas en la tramitación de la ayuda del Bono Alquiler Joven siguieron siendo numerosas el pasado año, en consonancia, explica, con el hecho de que los jóvenes se cuentan entre los colectivos más afectados por los precios elevados del alquiler.

En la mayoría de los casos, las quejas trasladan la inquietud porque transcurren meses sin recibir ningún tipo de información sobre el estado de tramitación de su expediente, y sin que este se haya resuelto, o que no pudieron atenderse, a pesar de cumplir todos los requisitos, debido al agotamiento del crédito presupuestario, "lo que revela la necesidad de que en futuras convocatorias se incremente el presupuesto".

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el informe reseña que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras indicó que la tramitación de estos expedientes quedó suspendida, a la espera de la publicación de una nueva orden si se lograba ampliar el crédito disponible para estas ayudas. En cualquier caso, censura, esta circunstancia "no resultaba conocida por los solicitantes afectados", según las quejas recibidas.

"Hubiera sido deseable que la Consejería notificase esta situación a los afectados o que, en su caso, se hubiera incluido en la Orden por la que se publica el listado de solicitantes excluidos del Bono Alquiler Joven en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", apunta en su informe el Defensor del Pueblo.

En este marco, la oficina de Ángel Gabilondo dirigió una recomendación a la Consejería para que remitiera una comunicación en tal sentido a las personas que había comprobado que cumplían los requisitos exigidos.

También sobre este tema, el Defensor del Pueblo recoge otras quejas relativas al tiempo que transcurre entre la concesión de la ayuda y cuando realmente se percibe, con un periodo de dos meses en Andalucía de hasta dos meses y que en la Comunidad "es aún mayor".

Según se recoge en el informe, el departamento que dirige Jorge Rodrigo informó de que "la carga de trabajo que había supuesto para la intervención delegada la fiscalización de estas ayudas había excedido la capacidad de ese organismo".

En este sentido, el Defensor del Pueblo dirigió una recomendación a dicha Consejería para que en las futuras convocatorias del Bono de Alquiler Joven "dimensione adecuadamente el volumen de solicitudes a tramitar y dote los servicios de intervención de los recursos técnicos y de personal suficientes para que puedan fiscalizarse los expedientes en un plazo razonable".