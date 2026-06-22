Defensor del Pueblo solicita al Ayuntamiento información sobre protocolos de enseres de personas sin hogar en Madrid

Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante su comparecencia en la comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid información sobre los protocolos de actuación que se siguen en relación a los enseres de personas sin hogar de la capital.

En un comunicado, la institución dirigida por Ángel Gabilondo explica que busca conocer cómo se procede a la hora de retirar los enseres a estas personas y si estas intervenciones son comunicadas previamente tanto a las personas afectadas como a los Equipos de Calle que trabajan con ellas.

En concreto, el Defensor ha reclamado al Consistorio datos sobre las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos seis meses, el número de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se ofrecen a quienes se encuentran en situación de calle.

La actuación del Defensor del Pueblo se produce después de que una información publicada por 'El País' apuntara a órdenes municipales para retirar enseres de personas que viven en la calle sin previo aviso.

Igualmente, apunta a que ha recibido una queja de trabajadores municipales y de una sección sindical que los representa en la que trasladan su "preocupación" por una posible "vulneración de derechos fundamentales" de estas personas al "expulsarlas" de los espacios públicos en los que pernoctan, "sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación".

"SIEMPRE SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA"

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió la pasada semana que el Ayuntamiento "en ningún momento se queda con pertenencias personales" de las personas sin hogar, sino que "siempre las pone a disposición de la persona".

En este sentido, el regidor ha asegurado que "nadie va a encontrar la prueba" de que servicios municipales se hayan llevado pertenencias personales que no hayan sido entregadas o puestas a disposición de las personas sin hogar, recalcando que el Ayuntamiento "respeta escrupulosamente" tanto la normativa como la dignidad de las personas sin hogar.

De su lado, la vicealcaldesa, Inma Sanz, remarcó que el Consistorio no retira enseres de personas sin hogar salvo que se trate de elementos como cartones que puedan suponer un "peligro", por ejemplo por "riesgo de incendio", o de "insalubridad" en la vía pública. Del mismo modo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, insistió en que "no hay ninguna novedad" en el protocolo municipal, que, según ha recordado, se desarrolla desde 2019 con los mismos servicios y con el objetivo de ofrecer una alternativa a estas personas.