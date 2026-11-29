Archivo - La delegada de gobierno de Madrid, María Pilar Trinidad Núñez. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de incidencias de la Delegación del Gobierno en Madrid ha comenzado a funcionar a las 8.00 horas de este domingo para atender y resolver las consultas que puedan surgir durante el proceso de constitución de las mesas electorales en la región, con motivo de las elecciones del 29 de noviembre.

La delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha asistido a la puesta en funcionamiento de este dispositivo, habilitado para dar respuesta a las posibles incidencias durante el desarrollo de la jornada electoral.

Más de 5,5 millones de madrileños están inscritos en el censo electoral para los comicios al Congreso y al Senado del 29 de noviembre, incluyendo más de 480.000 personas que reside en el extranjero, según los datos actualizado de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la región hay 5.517.375 electores en estos comicios generales, de los cuales 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región --2.662.431 mujeres y 2.374.127 hombres--, mientras que los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero.