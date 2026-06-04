Delegación del Gobierno convoca una reunión urgente esta tarde para coordinar la seguridad en la visita del Papa

Archivo - El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha convocado para la tarde de este jueves una reunión urgente para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a los actos previstos durante la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio.

El encuentro estará presidido por el delegado, Francisco Martín, y tendrá lugar a partir de las 16.30 horas en la sede de la Delegación del Gobierno, en la calle Miguel Ángel de la capital, según han informado fuentes de la institución.

La reunión tiene como objetivos actualizar la información tras la última avanzada vaticana, completar la definición de los operativos y reforzar la coordinación entre todas las administraciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, operadores de transporte y entidades responsables de los espacios en los que se desarrollarán los principales eventos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han apuntado que a la reunión han sido convocados representantes de Casa del Rey, Presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados, Secretaría de Estado de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Comunidad de Madrid, y Ayuntamiento de la capital, así como servicios municipales de seguridad y emergencias, operadores de transporte, Conferencia Episcopal y responsables de seguridad de los recintos implicados.

Desde el departamento que dirige Francisco Martín se considera "imprescindible que todos los dispositivos funcionen de manera coordinada, con información actualizada y con plena colaboración entre administraciones, para garantizar que Madrid esté a la altura de un acontecimiento de estas características".