Delegación de Gobierno llama a reforzar las políticas de prevención y de gestión forestal durante todo el año

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para reforzar las políticas de prevención y de gestión forestal en la región durante todo el año, así como "ofrecer servicios públicos suficientes".

Lo ha manifestado este miércoles ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado que se ha desplegado en Tres Cantos con motivo del incendio forestal originado el lunes, que se ha dado por controlado y ha bajado al nivel 0 de la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

"Es importante que reforcemos el ámbito de la prevención y de la gestión de los montes, competencia autonómica, y que fortalezcamos las políticas de gestión forestal, así como que dotar de servicios públicos suficientes y que estén en unas condiciones acordes a la responsabilidad que van a tomar", ha recalcado.

Martín ha defendido que desde el Gobierno de España "están implicados" en los incendios y ha pedido "a todas las comunidades autónomas" que en el ámbito de sus competencias, prevención, extinción y gestión forestal, "hagan lo propio también en sus correspondientes territorios".

"El riesgo de incendios forestales es una realidad. Tenemos que actuar como se ha hecho en esta ocasión, con prevención y una respuesta eficaz para la extinción. Pero esta dinámica debe extenderse a lo largo del conjunto del año y a lo largo de toda la actividad", ha insistido.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha recordado que el riesgo de incendios forestales en la región sigue siendo "muy alto" y ha pedido "seguir extremando la precaución, atendiendo a las indicaciones de los medios oficiales y, por supuesto, en el caso de producirse nuevos incendios, a las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia".

VIGILANCIA

En cuanto al incendio de Tres Cantos, que se ha dado por controlado, Martín ha subrayado que no se va a quitar las labores de vigilancia y de enfriamiento ante situaciones puntuales que puedan producirse en el terreno actualmente quemado.

Por otro lado, ha agradecido la labor de los servidores públicos de las tres administraciones porque han hecho "un trabajo extraordinario" en las labores de extinción, así como los servicios de emergencia y los de seguridad.