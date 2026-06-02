La Delegación del Gobierno en Madrid recomienda el teletrabajo y reducir desplazamientos por la visita del Papa

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial impacto en Cibeles, plaza de Li - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha hecho un llamamiento a las empresas y trabajadores para priorizar el teletrabajo desde este miércoles y hasta el 9 de junio, así como reducir los desplazamientos por la capital y optar por el transporte público con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid, que comenzará a partir de este viernes si bien las afección a la movilidad se sentirán días antes.

Esta recomendación, que va en la línea del criterio trasladado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Secretaría de Estado de Trabajo, se dirige especialmente a aquellos centros de trabajo situados en zonas que puedan verse afectadas por dispositivos de seguridad, restricciones de tráfico, limitaciones de acceso y cortes puntuales de circulación, según un comunicado de la Delegación.

En este sentido, la institución que encabeza Francisco Martín recuerda que el artículo 37.3 g) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores prevé dicha modalidad de prestación de servicios ante este tipo de situaciones, cuando las medidas de seguridad o movilidad puedan dificultar el acceso a los puestos de trabajo.

USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

En esta misma línea, la Delegación del Gobierno recomienda a la ciudadanía utilizar preferentemente el transporte público, planificar los desplazamientos con antelación y evitar aquellos que no sean imprescindibles por el centro de Madrid, especialmente en las zonas y franjas horarias que puedan verse afectadas por el dispositivo de seguridad y movilidad.

De cara a incentivar el uso del transporte público, la madrugada del 6 al 7 junio se ampliará el horario de apertura de Metro hasta las 2.30 horas, mientras que Cercanías Madrid contará con un aumento de su capacidad en todas las líneas y los viajes de la Empresa Municipal de Transporte serán gratuitos del 3 al 9 de junio.

El objetivo de estas recomendaciones es proteger la seguridad de las personas trabajadoras y de la ciudadanía, reducir desplazamientos innecesarios, facilitar la movilidad en la ciudad y contribuir al normal desarrollo de los servicios, la actividad económica y los actos previstos durante la visita.