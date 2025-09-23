Delegación del Gobierno pide mayor coordinación entre administraciones para buscar solución al hotel okupa de Barajas

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha abogado por reforzar la coordinación entre todas las administraciones para así alcanzar una solución en torno a un hotel okupado en el distrito de Barajas, contra cuyos inquilinos se han manifestado durante el fin de semana los vecinos de la zona, produciéndose incluso altercados que se saldaron con una docena de detenidos.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha reunido este martes con representantes de la Asociación de Vecinos Barrio del Aeropuerto, y en presencia del comisario provincial de la Policía Nacional, Daniel Gallego, para abordar este asunto y trasladarles su colaboración, según han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Martín ha recalcado el total compromiso del Gobierno central para reforzar la acción policial con el objetivo de contribuir a recuperar la normalidad en la zona; y ha señalado que la solución a este problema de "naturaleza social" que está perturbando la convivencia de la zona pasa por una mayor coordinación entre las administraciones.

Esta reunión se produce después de los altercados registrados durante el fin de semana en torno al hotel okupado y también después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya exigido al delegado del Gobierno que asuma sus responsabilidades en torno a este asunto y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos.