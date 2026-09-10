El delegado acusa a Ayuso de "desleal" tras haber "confesado" en el DER que "gobierna contra el Gobierno de España"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). El delegad - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha denunciado la "deslealtad" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras haber "confesado" durante su intervención en la primera sesión del Debate del Estado de la Región (DER) que "gobierna contra el Gobierno de España".

"Ayuso lo ha confesado, y no ha sido un lapsus, gobierna en contra del Gobierno de España", ha manifestado Martín en su perfil oficial en redes sociales tras la intervención de la presidenta madrileña en la Asamblea, donde él también ha estado presente en el graderío junto a otras autoridades políticas.

Martín ha lamentado así que el Ejecutivo madrileño mantenga esta actitud que considera "desleal por definición", más aún cuando el "peaje lo paguen los madrileños". "Madrid merece mucho más, y España necesita otro Gobierno en la Comunidad de Madrid, cuanto antes", ha remachado.

La Asamblea de Madrid ha acogido este jueves la primera sesión del DER, en el que la presidenta autonómica ha hecho aprovechado para defender su gestión al frente de la Comunidad de Madrid en los últimos años, al tiempo que ha anunciado cerca de un centenar de nuevas medidas de cara a lo que queda de legislatura.