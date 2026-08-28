Delegado cree que faltan explicaciones y disculpas sobre el ático de Chamberí ante "versiones falsas cuando no ilegales"

Archivo.- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios durante su visita a la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado este viernes que faltan "explicaciones y disculpas" por parte de la Comunidad sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid ante las "versiones contradictorias" y "falsas, cuando no ilegales" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los medios durante una visita a la sede de le Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la operación retorno de las vacaciones de agosto, el delegado del Gobierno ha insistido en que hacen falta todavía "muchas explicaciones" sobre la adquisición de este ático en el Paseo del General Martínez Campos.

"Por más que lo diga el Gobierno" regional, ha afeado, es "mentira" que se hayan dado todas las explicaciones sobre este tema, ha apuntado. "Lo único que ha hecho es dar versiones, versiones contradictorias y además necesariamente falsas, cuando no ilegales", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que se den todas "explicaciones" y se pida "disculpas" a los madrileños. "Y desde luego, que abandonen el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuanto antes para dejar de hacer daño a la calidad democrática de nuestra región", ha zanjado.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado en la Asamblea de Madrid una petición para que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comparezca a petición propia en el Pleno de la Cámara de Vallecas para informar sobre la gestión patrimonial de la empresa pública que compró y ha puesto a la venta el ático de Chamberí.

A través de Planifica Madrid, el Ejecutivo autonómico ha sacado a la venta este ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, para recaudar fondos para los incendios de julio en la Sierra Oeste.

Esta venta se anunciaba un par de días después de conocerse su compra que estaba motivada, según explicó la Comunidad, en unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta autonómica necesitaba contar con un despacho "temporal".

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder".

El Gobierno regional ha defendido de forma reiterada que ya se han dado todas las explicaciones oportunas sobre un inmueble que fue adquirido para ponerlo "al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y como apoyo a las sedes institucionales de la Comunidad". La propia presidenta autonómica remarcó recientemente que todas las explicaciones estaban ya dadas sobre el tema. "Está a la venta. Chao, pescao", zanjó Ayuso.