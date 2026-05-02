El delegado del Gobierno carga contra el PP por "su apropiación partidista de las instituciones" durante el Dos de Mayo

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido contra el Partido Popular por lo que considera es una "apropiación partidista de las instituciones" con el acto del Dos de Mayo, en el que la Comunidad de Madrid no ha invitado a ningún representante del Ejecutivo central.

Martín se ha expresado en estos términos en su perfil oficial en redes sociales, donde ha rescatado unas declaraciones del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en las que afirma que la Comunidad no invitará a un Gobierno que "insulta" y quiere "acabar" con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso desde la época de la pandemia.

Para el delegado del Gobierno estas declaraciones vienen a evidenciar esa "apropiación partidista" que denuncia, y que considera un "descarado escándalo" porque muestra que el secretario general del PP dice "quién es bienvenido y quién no en el acto oficial de celebración del Dos de Mayo".

Martín ha acusado al PP de "invertir tanto esfuerzo" en esa presunta apropiación de las instituciones "como en el pegar pelotazos debilitando los servicios públicos". "Ambas cosas se les van a acabar muy pronto. Madrid merece mucho más", ha remachado.

La Real Casa de Correos ha acogido este sábado la celebración del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, en un acto en el que no han estado presentes representantes del Ejecutivo central, al que desde Sol señalan de "autoexcluirse" por "ofender gravemente" a la Comunidad y "discriminar" a los madrileños "hurtándoles", por ejemplo, el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas.

De hecho, el PSOE ha celebrado un acto en paralelo en La Rosaleda del Parque del Oeste en el que han estado presentes el propio Martín, así como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López; la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; o la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.