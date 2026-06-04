El delegado del Gobierno defiende la "honestidad y ejemplaridad" de la directora de la Guardia Civil

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante la celebración de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, en la Zona de la Guardia Civil de Mad - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BUSTARVIEJO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha salido al paso este jueves para defender la "honestidad y ejemplaridad" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de se haya conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que la conocida como 'fontanera del PSOE', Leire Díez, se reunió en varias ocasiones con ella.

En declaraciones a la prensa desde Bustarviejo, Martín ha defendido el trabajo de González no solo actualmente al frente de la Guardia Civil, sino también en el resto de sus responsabilidades, entre las que se incluye la de haber ejercido precisamente como delegada del Gobierno en Madrid entre 2021 y 2023.

Preguntado por su valoración sobre los informes de la UCO a este respecto, Martín ha ahondado en su defensa de la labor judicial y ha abogado por respetar el proceso hasta que finalmente se determinen las responsabilidades que pueda haber en cada caso y, a partir de ahí, "máxima contundencia con quien pueda tener algún tipo de responsabilidad" o "comportamiento impropio".

Finalmente, Martín ha defendido que esta postura no solo la ejemplifica el Gobierno de España, sino también el propio Partido Socialista, que actúa con "repulsa" ante "cualquier actuación" al margen de los "cánones éticos" de la organización. "Seguiremos trabajando con esa misma disciplina", ha dicho.