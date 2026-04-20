El delegado del Gobierno espera que Bautista haya dimitido antes de la Junta Local de Seguridad de Móstoles del viernes

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ARGANDA DEL REY 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha expresado este lunes que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), debería haber dimitido del cargo antes de la Junta Local de Seguridad que se celebrará este viernes en la ciudad madrileña.

"Este viernes tenemos una Junta Local de Seguridad en Móstoles. Espero que no se presente el alcalde para esa cita porque haya dimitido ya. Si no, se lo tendré que pedir yo", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa desde Arganda del Rey.

El delegado ha insistido en su crítica a Bautista por el presunto caso de acoso sexual, y ha señalado que el edil "no tendría que durar ni un minuto más en el puesto" y si no, tendría que haber sido "obligado a dimitir" por su partido.

Precisamente el domingo se conoció que la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal contra Bautista y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso labora, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.