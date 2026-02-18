El delegado de Gobierno exige la dimisión de Ayuso por "coaccionar e insultar" a presuntas víctimas en Alcalá y Móstoles

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros altos cargos del Partido Popular por haber "coaccionado e insultado" a las presuntas víctimas de acoso y agresión sexual en Móstoles y en Alcalá de Henares.

Martín ha aseverado que tanto Ayuso como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la vicesecretaria de Organización del PP-M y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán; y la "inefable" alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, conocían los casos de acoso y agresión sexual y continuaron "sin haber depurado responsabilidades".

El delegado del Gobierno ha lanzado una publicación en su perfil en redes sociales en la que acusa a estas cuatro figuras de haber "coaccionado e insultado a las presuntas víctimas", al mismo tiempo que "protegen y amparan" a los presuntos agresores, una práctica que considera "marca de su casa", mientras estos siguen "tan panchos" en sus puestos.

"Todo un tratado de la más burda hipocresía el que hoy escriben, con la total complicidad de (el presidente del PP, Alberto Núñez) Feijóo. Un inmenso daño a la lucha contra las violencias machistas", ha lamentado Martín, que exige sus dimisiones y pide que "dejen de dolerle tanto a la dignidad y la justicia" de España.

El delegado del Gobierno ha reaccionado así a las críticas vertidas desde el PP al respecto del supuesto caso de agresión sexual que salpica al ya dimitido director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González.

Martín, quien ejerce como secretario de Política Institucional del PSOE-M, ha aludido por su parte al presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una exedil en el Ayuntamiento; así como a la investigación contra el exjefe de Policía Local de Torrejón, y ahora de Alcalá de Henares, por una presunta violación.