Delegado del Gobierno lamenta la muerte de una mujer en una reyerta en Vallecas y destaca el "rápido trabajo" de Policía

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha lamentado este martes la muerte de una mujer en una reyerta en Puente de Vallecas y ha destacado el "rápido trabajo" de Policía Nacional que se ha materializado en cuatro detenciones.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad por el eclipse del miércoles, donde le han preguntado por esta reyerta protagonizada por mujeres de las que varias acabaron con heridas de arma blanca.

Dos fueron trasladadas a un hospital --una de ellas fallecería-- y posteriormente fueron detenidos dos hombres y dos mujeres como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria. El suceso está siendo investigado por el Grupo VI de Homicidios de Brigada Provincial de Policía Judicial.

Martín no ha querido confirmar que el motivo de esta pelea podría haber sido sentimental y ha destacado que la investigación "está completamente abierta" en este momento. "Confío en que esa eficacia policial de la que siempre presumimos y que se está volviendo a materializar en este caso, pues pueda concluir lo antes posible con esta investigación y poner a todos los responsables de este suceso a disposición judicial lo antes posible", ha planteado.