Delegado del Gobierno lamenta la "ocasión perdida" del PP en Móstoles de ser "contundente" contra la violencia machista

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lamentado que el Partido Popular ha "perdido una nueva ocasión de ser contundente" frente a la violencia machista al tumbar en el Ayuntamiento de Móstoles una comisión sobre el presunto caso de acoso sexual del alcalde, el 'popular' Manuel Bautista', a una exedil.

"Quienes no han asumido responsabilidades, los que no han exigido responsabilidades, tampoco permiten que se investigue qué es lo que podido suceder en Móstoles", ha señalado Martín en declaraciones a la prensa desde la localidad madrileña de Leganés.

Así, el delegado del Gobierno considera que esto lanza un mensaje "muy preocupante" y "muy grave" a la sociedad porque "va en sentido contrario" a lo que, a su juicio, debe hacerse desde las administraciones para "luchar contra las violencias machistas".

Los concejales de PP, Vox y uno no adscrito han tumbado este jueves en el Pleno de Móstoles la propuesta para la creación de una comisión especial para "esclarecer" la acusación de una exedil del PP contra el alcalde por presunto "acoso sexual y laboral".