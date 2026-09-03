El delegado del Gobierno en Madrid condena "los actos violentos" sucedidos al término de la concentración en el Congreso

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en una imagen de archivo - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado los "actos violentos" sucedidos al término de la concentración en apoyo a Ceuta convocada por ceutíes residentes en Madrid a las puertas del Congreso de los Diputados.

"Total condena a los actos violentos sucedidos al término de las concentraciones en Madrid", ha expresado Martín a través de un mensaje en la red social 'X', sobre unos actos que se han saldado con 4 policías heridos y 4 manifestantes detenidos, dos de ellos menores de edad.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha querido trasladar a los agentes heridos su deseo de "una pronta recuperación" así como "el máximo agradecimiento por su trabajo" a "todos los y las profesionales de los servicios de seguridad y emergencias".

Los incidentes se han producido al terminar la concentración en la que ceutíes residentes en la capital han exigido "soluciones inmediatas" para la ciudad autónoma.

La tensión ha comenzado a crecer y sobre las 21.20 horas un grupo de asistentes ha lanzado objetos a los agentes, quienes han contestado dispersando a la masa de gente con gases lacrimógenos y pelotas de goma.

Por otro lado, Francisco Martín también ha querido agradecer la labor "de los medios de comunicación hostigados", después de que en esa misma concentración un grupo de personas increpara a periodistas y tratara de quitarles el micrófono.

"Todo el respeto a quienes legítima y pacíficamente protestan por la causa que consideren. La violencia nunca es el camino y, quienes a diario la azuzan, son también responsables", ha defendido.