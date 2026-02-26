El delegado pide la dimisión de la alcaldesa de Alcalá por "tapar" el supuesto caso de acoso sexual de exjefe de Policía

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, por intentar "tapar" el supuesto caso de acoso sexual que salpica al ya exjefe de Policía Local durante su anterior etapa al frente del Cuerpo policial en Torrejón de Ardoz.

"Ha sido absolutamente lamentable cómo ha sido capaz de tapar, de sostener y, en definitiva, de no tomar decisiones alrededor de las condiciones en las que se encontraba este señor", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa desde Leganés, donde ha visitado las instalaciones de una empresa de movilidad espacial.

Martín ha reprochado que finalmente haya sido el propio excomisario jefe Luis Antonio Moreno Pascual quien haya presentado su dimisión porque la alcaldesa alcalaína no le cesó "inmediatamente". El delegado del Gobierno ha subrayado en este punto que, precisamente, el Ejecutivo central sí ha sido "contundente" ante casos "parecidos".

El representante del Gobierno en Madrid ha trasladado su apoyo a la víctima de estas presuntas conductas de agresión sexual y acoso laboral mientras encabezaba el Cuerpo de Policía Local de Torrejón de Ardoz. Moreno renunció el miércoles a su cargo para poder "ejercer su defensa con mayores garantías", según fuentes municipales.