El delegado suaviza los datos del último balance de criminalidad : "Es el segundo mejor primer trimestre de la historia"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha matizado los datos reflejados el último balance de criminalidad oficializado a mediados de la semana pasada por el Ministerio del Interior y ha afirmado que se trata del "segundo mejor primer trimestre de la historia en la Comunidad de Madrid".

En declaraciones a la prensa desde Cercedilla, el delegado del Gobierno ha recordado que el balance del primer trimestre de 2025 fue "absolutamente positivo" y parte de un año "con los menores datos de criminalidad de la historia".

Ahora, aunque han aumentado los delitos en comparación con el año pasado, Martín ha destacado la parte positiva de los mismos y ha lamentado los intentos de "utilizar la seguridad para el politiqueo más rastrero" por parte de algunos representantes políticos.

"Tenemos que seguir trabajando con la ciudadanía, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para lograr, si es posible, que este 2026 sea todavía mejor que un 2025 extraordinario. En eso, desde luego, desde la Delegación del Gobierno vamos a estar volcados", ha remachado.

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior refleja que la delincuencia en la Comunidad de Madrid subió un 2,3% en los primeros tres meses de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, con un notable aumento de los homicidios y las reyertas y riñas; aunque con una considerable bajada de las violaciones.