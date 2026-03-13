El delegado ve en la "caída" del jefe de gabinete de Ayuso el "desmoronamiento" de un "sistema" de "pelotazos"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha pronunciado este viernes sobre la investigación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que se trata del "desmoronamiento" de lo que considera un "sistema" dedicado a pegar "pelotazos".

"La caída de MAR y el resto del entorno de Ayuso es el desmoronamiento de todo un sistema dispuesto a lo que sea para seguir pegando pelotazos", ha manifestado el delegado del Gobierno en su perfil oficial de la red social 'X'.

Según Martín, "por el camino" Ayuso y su entorno "han debilitado los servicios públicos madrileños" y han provocado que la Comunidad de Madrid haya perdido "infinidad de oportunidades". "La justicia avanza, p'alante. La democracia vence. Y Madrid saldrá ganando, por fin", ha remachado.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al dar datos personales de dos periodistas. Según el texto, Rodríguez habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de Ayuso y que habría identificado a los periodistas en mayo cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de la presidenta regional.