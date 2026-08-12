Desactivada la Situación Operativa 0 del plan de Protección Civil con refuerzo de emergencias para el eclipse

Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha dado por desactivada la Situación Operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) para el seguimiento de los principales puntos de observación del eclipse solar ante el riesgo de incendios forestale.

Esta medida conllevaba el seguimiento preventivo y preparación para la movilización inmediata de los dispositivos de emergencias competentes ante cualquier incidente.

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que, una vez contactado con todos los puntos de observación, se ha desactivado la Situación Operativa 0 del PLATERCAM.

Asimismo, ha indicado que el dispositivo del eclipse se ha desarrollado "sin incidencias destacables" en la Comunidad de Madrid.

La Situación Operativa 0 incumbía concretamente a los servicios regionales de Agentes Forestales, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE), los Bomberos y Emergencias.