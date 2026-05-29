Los desafíos de la movilidad, la logística y la formación, a debate en la III Jornada de Transporte de Madridiario

III Jornada de Transporte de Madridiario - MADRIDIARIO

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La movilidad urbana, la intermodalidad, la logística de última milla y la formación de nuevos profesionales centrarán el debate de la III Jornada de Transporte y Logística organizada por Madridiario.

Se trata de un encuentro que reunirá a representantes institucionales, operadores de transporte, expertos del sector y responsables académicos para abordar los principales retos de un ámbito estratégico para el desarrollo económico y social de la región, ha informado el diario digital en un comunicado.

La cita se celebrará en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y arrancará a las 10 horas con la presentación y bienvenida institucional a cargo del director de Madridiario, Juan Pajares, y el decano del COAM, Sigfrido Herráez.

A continuación, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, será el encargado de protagonizar la inauguración institucional del encuentro, en una intervención que servirá para poner sobre la mesa las líneas estratégicas del Consistorio en materia de movilidad sostenible, transporte público y transformación urbana.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará con la mesa de diálogo titulada 'El sistema de transporte en Madrid: red, intermodalidad y planificación', moderada por Juan Pajares. En este espacio participarán representantes de algunos de los principales actores del transporte madrileño.

Entre los ponentes figuran el director de Relaciones Institucionales de ALSA, Ignacio Pérez-Carasa; el director gerente del Consorcio Regional de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero; el director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente; y el director de Explotación de Metro de Madrid, Juan Tebar Molinero.

El debate abordará cuestiones como la coordinación entre modos de transporte, la planificación de infraestructuras, el crecimiento de la demanda y los desafíos derivados de la movilidad sostenible en una gran área metropolitana como Madrid.

EL RETO DE LA ÚLTIMA MILLA

La jornada continuará con una segunda mesa centrada en la logística urbana, uno de los grandes desafíos derivados del auge del comercio electrónico y de la transformación de las ciudades.

Bajo el título 'Logística urbana: eficiencia, regulación y el reto de la última milla', el coloquio contará con la participación del director gerente de UNO Logística. Rafael Aguilera; el director general de Voltio by Mutua, Ernesto Mateo, y el director comercial de Inquieto, Ricardo Viejo.

Durante esta sesión se analizarán aspectos relacionados con la distribución urbana de mercancías, la electrificación de flotas, la regulación municipal y las nuevas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental del transporte de mercancías.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

La tercera mesa de diálogo pondrá el foco en el talento y la capacitación profesional bajo el título 'Talento en tránsito: la formación como palanca de transformación'. Moderada por la directora del Grado en Ciencias del Transporte y la Logística de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Marta Serrano, reunirá a representantes de algunas de las principales instituciones académicas y escuelas de negocio vinculadas al sector.

Participarán la directora académica de UNIR Formación Profesional, Ascensión Blázquez; el coordinador de Formación Directivos y Postgrado de Cámara de Madrid, Joaquín Verdasco Montejo; Antonio Iglesias, profesor de Logística Interna en el máster en Dirección de Logística, Transporte y Cadena de Suministro y director de Operaciones de ESIC Business & Marketing School; y Juan Ramón Serrano, profesor de Supply Chain & Logistics de EAE Business School Madrid.

Los participantes debatirán sobre la necesidad de atraer talento joven, la adaptación de los programas formativos a las nuevas necesidades del mercado y el impacto de la digitalización y la sostenibilidad en los perfiles profesionales del transporte y la logística.

La clausura institucional de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, quien pondrá el broche final al encuentro.

El mismo está organizado por Madridiario, con el patrocinio de Metro de Madrid y GAM, y la colaboración de Alsa, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y Diariocrítico. Además, la jornada podrá seguirse en directo vía streaming en nuestro canal de Youtube y a través de las redes sociales con el hashtag #MadridSeMueve.