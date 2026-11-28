Policía Nacional desplegada en la Puerta del Sol de Madrid ante el aviso de una mochila sospechosa en la plaza - EUROPA PRESS

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desalojado momentáneamente la Puerta del Sol ante un aviso por una mochila sospechosa en las inmediaciones de la céntrica plaza madrileña, en medio de la oleada de amenazas falsas registradas a lo largo de las últimas semanas en la región.

Los hechos se han producido esta mañana, poco antes del mediodía, cuando los agentes se han desplegado en el 'kilómetro cero' de las carreteras españolas para evacuar y acordonar la plaza ante la presencia de una mochila sospechosa.

Pasadas las 12 horas, los agentes han dado por concluida la amenaza falsa y han permitido el acceso de nuevo a la plaza y también a la estación de Metro y Cercanías de Sol, que recupera la normalidad tras el incidente.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el aviso llegó inicialmente a Guardia Civil, que derivó el asunto a la Policía Nacional. Finalmente, tras inspeccionar la zona con guías se ha confirmado que el aviso era una amenaza falsa.