Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegio King's College de la exclusiva urbanización residencial de La Moraleja, en la ciudad de Alcobendas, ha tenido que ser desalojado este viernes por la mañana tras recibir una falsa amenaza de bomba por correo electrónico.

Los hechos se han producido sobre las 10 horas de este viernes, cuando se ha decidido evacuar el edificio por prevención tras haber recibido la amenaza. En torno a una hora después se ha decidido que la vuelta a las instalaciones era segura.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, que apuntan que el centro ha recibido en las últimas semanas varias amenazas de este tipo que, finalmente, han resultado ser falsas. En ninguna ocasión se han localizado mochilas u objetos sospechosos.

En las inmediaciones del centro se ubica otro colegio exclusivo de la zona que, según informaciones de 'El Mundo', también había tenido que ser desalojado a primera hora de la mañana por los mismos motivos.