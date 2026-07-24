Desalojan a unas 5.000 personas de un camping en El Escorial por el gran incendio de la Sierra Oeste

Vecinos desplazados de Fresnedillas de la Oliva, en el pabellón polideportivo Paco Sedano, a 24 de julio de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gran incendio de la Sierra Oeste ha obligado a desalojar a unas 5.000 personas que se alojaban en un camping de El Escorial, según ha trasladado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde al puesto de mando de Navaluenga, en Ávila.

La región contabilizaba hasta ahora más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 confinadas, por lo que más de 45.000 ciudadanos se encuentran afectados por este gran incendio, que se encuentra en su "momento álgido", con la cabeza fuera de capacidad de extinción.

Este aviso de evacuación se suma a los emitidos en las localidades de Zarzalejo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Además, también están confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y los de Pelayos de la Presa.