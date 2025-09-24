Desarticulado un bloque del grupo violento 'Blood' con la detención de cinco jóvenes en Rivas

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Ruqun', han logrado desarticular un bloque del grupo 'Blood' en la localidad de Rivas-Vaciamadrid con la detención de cinco jóvenes, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos comenzaron en el mes de mayo, tras un incremento de delitos de robo con violencia en las inmediaciones de la estación de metro de la localidad. Los investigadores iniciaron las comprobaciones necesarias para averiguar la identidad de los autores y su modus operandi.

Los supuestos autores seleccionaban a sus víctimas (menores de edad en la mayoría de los casos) en el interior del metro, desde la localidad de Arganda del Rey, donde se asentaban en un local ocupado, hasta RivasVaciamadrid.

Seguidamente comenzaban un seguimiento en la vía pública a plena luz del día y con la excusa de solicitarles un cigarro, les arrebataban las cadenas que portaban en el cuello mediante violencia o intimidación.

En uno de los casos, los supuestos autores comenzaron a propinarle patadas y puñetazos e incluso intentaron a agredirle con un arma blanca. Miembros de una banda juvenil Fruto de la investigación policial, se logró averiguar que los supuestos autores pertenecían a la banda denominada "Blood" puesto que una vez sustraídas las pertenencias a las víctimas, les interrogaban si se encontraban integrados en otro grupo juvenil.

Finalmente, se logró detener a cinco personas de entre 18 y 20 años por delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones con arma blanca. Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, se decretó la entrada en prisión de cuatro de ellos.