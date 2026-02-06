Desarticulados tres puntos de venta de productos falsificados y medicamentos ilegales en Puente de Vallecas

Desarticulados tres puntos de venta de productos falsificados y medicamentos ilegales en Vallecas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han logrado desactivar tres puntos de venta con productos falsificados y medicamentos fuera del cauce legal en el barrio madrileño de Entrevías, situado en el distrito de Puente de Vallecas, donde han detenido a cinco personas.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de noviembre, cuando se comprobó la existencia de uno de estos puntos de venta en el distrito. Los agentes detectaron entonces que varios grupos de personas acudían a este domicilio para adquirir prendas de ropa falsificadas y medicamentos sujetos a prescripción médica.

Ante estos hechos, y gracias a un mecanismo de coordinación entre ambos cuerpos policiales en el que se alternaron diversas vigilancias, se logró detectar otros dos puntos de venta más, según ha informado la Policía Municipal y la Nacional en un comunicado conjunto.

Así las cosas, el pasado 23 de enero se procedió a la entrada y registro de las tres viviendas en Entrevías, donde fueron intervenidos un total de 111.015 euros en efectivo, 3.689 productos falsificados --incluidos colonias, relojes y prendas de ropa-- y 5.000 etiquetas de la marca Nike.

Además se incautaron más de 10.100 pastillas con efectos tranquilizantes y sedantes, así como unos 122 productos presumiblemente sustraído. Por todos estos hechos, a los detenidos se les acusa de delitos contra la propiedad industrial, contra la salud pública, recaptación y pertenencia a grupo criminal.