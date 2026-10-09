El desfile de la Fiesta Nacional provocará importantes cortes de tráfico y afecciones en 48 líneas de EMT

Autobús de EMT ehículos en Gran Vía con calle Alcalá - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid acoge el próximo lunes día 12 la celebración del Día de la Fiesta Nacional con una parada militar a la que se prevé que asistan 80.000 personas y que conllevará importes cortes de tráfico y cambios en el recorrido de 48 líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En concreto, la parada militar comenzará a las 11 horas desde de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el paseo del Prado, plaza de Cibeles, paseo de Recoletos y plaza de Colón.

Para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad, el Ayuntamiento de la capital ha previsto un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad y recomienda el uso de transporte público para llegar al evento, ha apuntado el Consistorio en un comunicado.

Las principales vías de acceso peatonal al desfile, que recorrerá vías de los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela, serán las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.

Los viales desde los que se podrá presenciar el desfile se encontrarán cerrados al tráfico rodado, quedando garantizada la accesibilidad universal. Además, se encontrarán habilitadas dos zonas reservadas para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del evento con buena visibilidad.

El Ayuntamiento ha indicado que se intentarán mantener abiertos los pasos peatonales en el recorrido hasta las 8 horas, salvo los pasos de cebra situados en el norte y el sur de la plaza de Cibeles, que estarán abiertos hasta las 10.45 para que el público pueda cruzar la calzada.

CORTES DE TRÁFICO

En cuanto a la movilidad rodada, el día 12 de octubre estarán cerradas completamente al tráfico entre las 7 y las 15 horas plaza del Emperador Carlos V, paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, plaza de Cibeles, paseo de Recoletos, plaza de Colón, plaza de la Lealtad, Antonio Maura (desde la plaza de la Lealtad hasta Alfonso XI), Ruiz de Alarcón (desde Montalbán hasta Academia), Felipe IV (desde el paseo del Prado hasta Moreto), Alfonso XII (desde el paseo de la Infanta Isabel hasta Montalbán), y San Germán (desde el paseo de la Castellana hasta Poeta Joan Maragall).

También plaza de Murillo, Espalter, Academia (desde Ruiz de Alarcón hasta Moreto), Santa María de la Cabeza (desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta Batalla del Salado), paseo de Reina Cristina (desde la plaza de Mariano de Cavia hasta el cruce con Alfonso XII), avenida de Ciudad de Barcelona (desde Doctor Esquerdo hasta el paseo de Reina Cristina), avenida de Menéndez Pelayo, y paseo de la Infanta Isabel (desde la glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII).

Además, ese mismo día, entre las 9 y las 15 horas el corte será total en Serrano (desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna), Génova (con dirección hacia la plaza Colón, desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano), lateral del paseo de la Castellana entre Goya y Ayala, Armada Española (entre la plaza de Colón y Serrano), Goya (entre el paseo de la Castellana y Serrano), Hermosilla (entre el paseo de la Castellana y Serrano), Ayala (entre el paseo de la Castellana y Serrano), Serrano (desde Armada Española hasta Ayala), los carriles del paseo de la Castellana que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y Monte Esquinza, y paseo de la Castellana (desde la plaza de Colón hasta la p laza de Emilio Castelar).

Además, habrá cortes en los días previos por las labores de montaje y desmontaje. Así, este mismo viernes habrá cortes de tráfico desde las 21.30 hasta las 2.30 horas en el paseo del Prado entre la plaza de la Lealtad y la glorieta del Emperador Carlos V por las labores de señalización horizontal y el sábado, en ese mismo horario, en el paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, plaza de las Cortes, plaza de la Lealtad, calle Felipe IV y viales del entorno con motivo del ensayo.

Igualmente, hasta las 13 horas del día 14 se encuentran previstos cortes de tráfico en el carril bus y en varios carriles de circulación de la plaza de Cánovas del Castillo por el montaje de tribunas y estructuras.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que podrán ampliarse o modificarse los horarios en función de las necesidades y se intentará mantener el tráfico motorizado en el acceso a la estación de Atocha por Méndez Álvaro, la glorieta del monumento a las víctimas del 11M para el acceso a la estación de Atocha, Alfonso XII y avenida Ciudad de Barcelona, el paso transversal desde General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del paseo de Castellana (se dejará libre la glorieta y la del Doctor Marañón, permitiendo el paso transversal y el acceso al lateral de subida del paseo de Castellana) y por el túnel desde Ciudad de Barcelona a la Ronda de Atocha y viceversa.

48 LÍNEAS DE EMT

Además, el desarrollo del desfile provocará alteraciones en hasta 48 líneas de autobús de la EMT, principalmente las que circulan por el eje comprendido entre la plaza del Emperador Carlos V y la plaza de Colón, entre las 7 y las 15 horas.

En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, C1, C2, 74, 85, 86, 119, 141, 146, 147, 150, 152, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

El dispositivo de movilidad previsto también afectará al servicio público de alquiler de bicicletas bicimad. En este caso hasta once estaciones estarán fuera de servicio el domingo y el lunes: ronda de Atocha, esquina con plaza del Emperador Carlos V (estación 51); calle de Almadén, 38 (estación 67); avenida de Alfonso XII, 54 (estación 69); avenida Ciudad de Barcelona, esquina con plaza del Emperador Carlos V (estaciones 80A y 80B); calle de Claudio Moyano, 5 (estación 81); paseo del Prado, 1b (estación 86); calle de Villanueva, 2 (estación 94); paseo de la Castellana, 4 (estación 104); paseo de la Reina Cristina, 6 (estación 281), y calle de Felipe IV, 5 (estación 283).