Desmantelado un narcolaboratorio con 30 kilos de hachís y tres de cocaína en Fuenlabrada

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de drogas en el interior de un domicilio de Fuenlabrada, donde se hallaron 30 kilos de hachís y tres kilos de cocaína y en el que los agentes sorprendieron 'in fraganti' a dos hombres en su interior, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos sucedieron el pasado día 31 de octubre cuando se tuvo conocimiento de que se estaba produciendo una usurpación de un domicilio en el municipio de Fuenlabrada.

Inmediatamente los agentes se desplazaron al lugar, donde pudieron comprobar que de la casa emanaba un fuerte olor a productos químicos. La fachada del edificio estaba siendo reformada, por lo que habían instalados varios andamios en los laterales.

Uno de los varones se percató de la presencia policial y escapó por una de las ventanas del domicilio, iniciándose una persecución que finalizó en la calle contigua con su detención.

En el posterior cacheo se le incautó cerca de 800 euros, un teléfono móvil y unas llaves de un vehículo de alta gama, de los que no pudo acreditar su procedencia. Mientras, los agentes que se encontraban custodiando el inmueble, observaron a otra persona salir al exterior a través de una de las ventanas, procediendo 'in situ' a su detención.

LOCALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

Una vez iniciada la entrada y registro domiciliario, se encontró 270 placas con más de 32 kilos de hachís, y casi tres kilos de cocaína, varias básculas y envasadoras al vacío, ocho recipientes que contenían productos químicos y diferentes útiles para la elaboración y distribución de estas sustancias.

Por todo ello, se ha procedido a la detención de estos varones como presuntos responsables de delitos contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión.