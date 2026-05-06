Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas y detenido el responsable de la vivienda

1084505.1.260.149.20260506113742 Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid ha permitido desmantelar un punto de venta de droga en Puente de Vallecas y detener a un varón, responsable de la vivienda, por presuntos delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

El operativo se llevó a cabo el pasado día 22 de abril en una vivienda ubicada en la calle Cobo de Tarifa, en el Pozo del Tío Raimundo, en una zona próxima a varias áreas y parques infantiles, además de varios centros educativos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en esta vivienda se podría estar distribuyendo droga. Fruto de las pesquisas llevadas a cabo, los efectivos policiales pudieron constatar que en el lugar se producía un gran trasiego de personas que abandonaban la vivienda a los pocos minutos de haber accedido a ella.

En el registro del narcopiso, los agentes de han intervenido de 17 gramos de cocaína, 2,5 gramos de heroína, más de 5.500 euros en billetes fraccionados, tres navajas, una linterna-táser, un cargador de pistola y diferentes útiles y efectos necesarios para el tráfico de sustancia estupefaciente.

El arrestado, nacido en 1990 y con antecedentes por hechos similares, está acusado de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas y ya ha sido puesto a disposición judicial.