Se desploma un gran árbol sobre un coche en marcha en Príncipe de Vergara y el conductor resulta herido leve

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado esta mañana en la calle Príncipe de Vergara de la capital sobre un vehículo en marcha, resultando el conductor herido muy leve, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

Los hechos han acontecido minutos antes de las 9 horas de este viernes a la altura del número 285 de dicha calle, entre la plaza del Perú y de República Dominicana. Por causas que ahora se investigan, un árbol plantado en la acera de unos 20 metros de largo se ha partido y se ha precipitado sobre la calzada, impactando contra un coche que circulaban por allí en esos momentos.

Afortunadamente, el conductor y único ocupante del turismo ha quedado entre las ramas y apenas ha resultado herido. Ha sido atendido por sanitarios del Samur-Protección Civil por contusiones leves y no ha requerido traslado al hospital. No ha habido más atenciones sanitarias.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se encuentran esta mañana en el lugar para retirar este árbol y otro de menos dimensiones que también ha caído a pocos metros del primero, pero sin causar daños. Tres carriles han quedado cortados al tráfico. Las fuertes rachas de viento que soplan hoy en la capital, junto con el aguacero de ayer por la mañana, han podido ser las causas de estas caídas.

EL CONDUCTOR AFECTADO: "ME HE SALVADO POR 15 CM"

La víctima, Pedro García, ha explicado a Europa Press Televisión, que venía conduciendo desde la parte sur de la calle cuando en un momento dado le ha caído dos árboles encima. "La suerte es que uno rompió el techo y la luna y otro el lado izquierdo de la puerta y me dejó el hueco justamente para no tener un accidente. Solo tuve que retirar la cabeza y me golpearon solo en el hombro y en el cuello", ha relatado.

Varias personas le ayudaron a salir golpeando moviendo los sillones y una de las puertas. "Estaba atrapado y no podía salir. En un principio tenía bastante bloqueo y luego cuando me han sacado, mucha tembladera. Tengo todavía el susto encima. Solo por 15 centímetros me pillan las ramas. Ha sido muy rápido y en unos segundos tenía las ramas encima y no tenía tiempo de reacción. Ahora llamaré a la aseguradora para que retiren el coche", ha indicado.

Por su parte, Iván, conserje del edificio del número 291 de la calle Príncipe de Vergara, ha indicado que ha escuchado un golpe muy fuerte y ha visto un árbol caído sobre un coche. Y a los 25 minutos ha caído el otro árbol.

"El hombre ha salido por el maletero. Le han caído las ramas. Le llega a caer el tronco y puede haber fallecido en el acto. Los árboles están todos enfermos y tienen gusanos. Se mueven mucho y no los podan. Los Bomberos están cortando más árboles porque cuando no tienen raíz, no tienen sujeción", ha señalado.

En la misma línea se ha manifestado a Europa Press Javier Rodríguez, que trabaja en la zona. "Es un problema recurrente de todo el arbolado de Madrid y que se presenta con el primer temporal de viento tras el verano. Como los árboles están secos y enfermos por dentro, porque no tiene la humedad suficiente, caen ramas gordas o árboles enteros. El volumen de raíces es mínimo en comparación con el volumen del árbol", ha detallado.

A su juicio, el problema se podría corregir con un diseño más generoso de los arcorques. "Los alcorques de esta zona tienen casi el mismo diámetro que el tronco del árbol y no tienen casi espacio para absorber el agua, y están fuertes y vigorosos. Se ha asfaltado este tramo, se han sustituido los alcorques y se han vuelto a dejar con la mínima superficie posible, cuando había espacio para más sin perjudicar a las plazas de aparcamientos. Es un problema que ocurre a todas las zonas de Madrid. El día que haya daños humanos nos lamentaremos no haber actuado a tiempo", se ha quejado.

