Detenida en Carabanchel al ser sorprendida fumando marihuana con su bebé de 6 meses y con una orden de arresto

Detenido por Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida en el distrito de Carabanchel al ser sorprendida mientras fumaba marihuana en al vía pública con su bebé de seis meses y con dos órdenes de arresto, una de ellas por pertenencia a grupo criminal.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero en la calle Gaviota con la calle Ramón Sainz, en las proximidades de la estación de Metro de Vista Alegre, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Un indicativo de paisano de la Policía Municipal detectó a un grupo de cuatro personas, tres hombres y una mujer de origen peruano, fumando marihuana en la vía pública. Entre ellos, los padres de un bebé de seis meses que también se encontraba en el lugar.

Durante el registro, los agentes comprobaron que uno de ellos portaba una bolsa de cogollos de marihuana. Asimismo, al proceder a la identificación, vieron que tanto a uno de los varones como a la mujer le constaban órdenes de detención.

En concreto, la mujer tenía dos requisitorias por búsqueda, detención y personación y por pertenencia a grupo criminal. El varón, por su lado, tenía una orden por búsqueda, detención y personación.

Debido a ello, los agentes de la Policía Municipal procedieron al arresto de ambos.