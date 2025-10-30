Detenida con dos relojes en su equipaje que ocultaban más de seis kilos de cocaína

Detenida una mujer en Barajas con dos relojes con más de seis kilos de droga - POLICÍA NACIONAL

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas a una mujer que transportaba en su equipaje dos relojes que ocultaban más de seis kilogramos de cocaína, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre cuando agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes destinados en Barajas realizaron un control sobre el equipaje de una viajera procedente de un vuelo de un país extranjero.

Junto con sus enseres personales, portaba dos relojes de pared de unos 23cm de diámetro que desprendían un fuerte olor químico. Tras realizar el pertinente narcotest, se confirmó que dichos relojes ocultaban cocaína.

Por estos hechos, esta mujer fue detenida como presunta responsable de delito contra la salud publica, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.