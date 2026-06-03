Detenida la dueña de un locutorio de Puente de Vallecas por venta de fármacos sin receta ni autorización

Parte del material intervencido - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a la dueña de un locutorio de Puente de Vallecas por la venta de fármacos sin receta ni autorización sanitaria, entre ellos antibióticos, analgésicos, anticonceptivos e inyectables.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 29 de mayo cuando una patrulla de la Policía Municipal detectó sobre las 12.45 horas a una mujer que salía del locutorio con comida, lo que despertó sus sospechas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los efectivos policiales procedieron a entrar en el establecimiento, donde la persona que estaba en ese momento refirió estar al cargo del mismo por una ausencia momentánea de su propietaria, que se personó en el local poco después.

Los agentes comprobaron que el establecimiento tenía licencia como 'centro de servicios telefónicos', por lo que no era compatible con parte del material que se vendía en su interior. Así, en una inspección más exhaustiva, localizaron una serie de medicamentos a la venta.

Entre otros, había antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, fármacos para la disfunción erectil o inyectables. Todos ellos estaban a la venta sin receta ni autorización sanitaria. Muchos de los componentes de estos medicamientos están contraindicados en casos como riesgo cardíaco, sin que las personas que los suministraban tuvieran conocimientos sanitarios para informar a los compradores.

La arrestada es una mujer de nacionalidad hondureña y 39 años que refirió comprar los medicamentos en su país, Honduras, para venderlos por comprimidos a un 1 euro. Está acusada de un delito contra la Salud Pública.