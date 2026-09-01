Detenida en Méndez Álvaro una mujer con diez bolsas de droga que pretendía trasladar en autobús a Roma

Sustancias estupefacientes incautadas a una viajera en la Estación Sur de Méndez Álvaro, en Madrid - POLICÍA NACIONAL DE MADRID

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la Estación Sur de Méndez Álvaro de Madrid a una mujer como presunto autora de un delito contra la salud pública después de localizar en su equipaje hasta diez bolsas con distintas sustancias estupefacientes que además pretendía trasladar en autobús hasta Roma.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas del pasado 24 de agosto, cuando agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana realizaban un dispositivo de control de pasajeros y equipajes en la estación madrileña, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes detectaron a una mujer que mostraba signos de nerviosismo y desprendía un fuerte olor a sustancia estupefaciente. Tras ser identificada, reconoció ante los agentes que potraba droga y entregó voluntariamente pequeñas cantidades de sustancia vegetal y polvo de color rosa.

Además, durante la inspección de su equipaje, la mujer abrió una maleta en cuyo interior los agentes localizaron un paquete envasado al vacío que contenía una sustancia rosa, aparentemente tusi, además de pastillas de diseño, ketamina, MDMA y varias bolsas con sustancia blanca ocultas entre prendas y calzado.

Según informó voluntariamente la detenida a los agentes, su intención era transportar las sustancias desde Madrid hasta Roma en un autobús internacional cuya salida estaba prevista esa misma tarde.

Ante estos hechos, los policías procedieron a su detención e intervinieron un total de diez bolsas que contenían diversas sustancias estupefacientes. La detenida fue posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.