Detenida una mujer en Latina por apuñalar en el corazón a su pareja, arrestado igualmente por malos tratos

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Latina a una mujer como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio al apuñalar en el corazón a su pareja, que también ha sido arrestado, en su caso, por un supuesto delito de malos tratos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes sobre las 21.45 horas en el interior de una vivienda de la calle Yébenes, en el barrio de Aluche, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los efectivos policiales fueron requeridos ante una riña en el interior del domicilio. A su llegada al lugar, encontraron a un hombre con una herida por arma blanca a la altura del corazón y a una mujer, su pareja, con una fractura en la nariz.

Ambos, de nacionalidad colombiana y de entre 42 y 43 años, fueron arrestados. Ella está acusada de un presunto delito de homicidio, mientras que a él se le imputa un supuesto delito de malos tratos, han apuntado fuentes policiales.