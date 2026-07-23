Detenida una persona e investigadas otras dos por estafar a los familiares de una persona desaparecida

Imagen de archivo. Detenida una persona e investigadas otras dos por estafar a los familiares de una persona desparecida. - Álex Zea - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras dos por hacerse pasar por secuestradores y estafar a una persona que había publicado en redes sociales la desaparición de su familiar en la Comunidad de Madrid.

La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando se interpuso una denuncia que indicaba que, desde que los familiares habían denunciado previamente la desaparición voluntaria de uno de sus miembros, estos han estado recibiendo llamadas de teléfono que exigían una cierta cantidad de dinero por la liberación de su familiar.

La familia, tras denunciar la desaparición de su pariente, publicó en redes sociales un número de teléfono de contacto al que se podía llamar en caso de tener conocimientos del lugar o del estado de este.

Seguidamente, comenzaron a recibir llamadas y video llamadas de distintos números de teléfono con prefijo colombiano donde les indicaban que tenían secuestrada a la persona desaparecida. Así, estos les exigían realizar un pago mediante transferencia bancaria para su liberación.

El avance de la investigación posibilitó identificar a una estructura criminal que se dedicaba al rastreo en redes sociales para conseguir el número de teléfono de las víctimas. De esta manera, obtenían beneficios económicos haciéndose pasar por sus secuestradores.

Los agentes de la Guardia Civil han conseguido detener a una persona e investigar a otras dos en la zona este de Granada por un supuesto delito de estafa con agravante de especial vulnerabilidad y otro de pertenencia a la organización criminal.

De esta manera, la institución ha querido recordar que no es necesario esperar 24 horas desde la desaparición para interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Asimismo, han recomendado no difundir números de teléfonos personales en redes sociales, utilizar los canales oficiales de las FCSE (062, 091, entre otros) y desconfiar de cualquier persona que afirme tener a la persona desaparecida y solicitar dinero para su liberación.